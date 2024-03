UniCredit, premio AIFIn Financial Innovation-Italian Awards 2023 nelle categorie "HR ed Organization" e "Pagamenti"

UniCredit

(Teleborsa) -si aggiudica tre premi ai prestigiosi. La Banca è stata riconosciuta "best-in-class" nelle categorie: "" con il progetto "'', una campagna massiva di valorizzazione e allenamento dei talenti unici e distintivi di ciascun collega, che ha coinvolto otto mila dipendenti della rete italiana, e nella categoria "" con il servizio di pagamento internazionale "'', che offre la conversione istantanea dall'euro in oltre 110 valute, disponibile su tutti i canali e per tutti i clienti della banca.UniCredit sale sul podio, sempre nella categoria pagamenti, anche con il terzo posto di "'', la soluzione di pagamento basata su App per smartphone o tablet, scaricabile sul dispositivo di proprietà dell'esercente. In questo modo il device personale funge da vero e proprio terminale, che consente di accettare il pagamento di beni e servizi con strumenti e soluzioni di pagamento su tutti i principali circuiti di debito e di credito.L'AIFIn "Financial Innovation - Italian Awards" è unche ha lo scopo di promuovere il ruolo dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Questo premio è parte dell'"Osservatorio AIFIn Innovazione Finanziaria" come punto di osservazione privilegiata sulla propensione all'innovazione delle istituzioni finanziarie e sulla loro capacità di anticipare e guidare i cambiamenti di mercato.Ladei progetti vincitori avviene secondo principi di indipendenza, obiettività e trasparenza: i rappresentanti degli enti organizzatori del concorso hanno selezionato i progetti finalisti, che sono poi stati sottoposti all'attenzione di un Comitato Scientifico, composto da docenti universitari che ha determinato in completa autonomia la classifica finale. I giurati, che cambiano ogni anno, vengono selezionati sulla base di specifici criteri di indipendenza.In questa edizione del Premio sono stati analizzati 76 progetti in totale. Il premio è stato consegnato nell'ambito del,?presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, che quest'anno, oltre alla premiazione dei progetti, ha celebrato anche i 20 anni di attività di AIFIn.?"Siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti?- ha affermato, Deputy Head of Italy, UniCredit -?che certificano?e?confermano il nostro impegno nell'investire in ognuna delle nostre persone, per riconoscere talento e potenzialità e promuovere lo sviluppo di tutte le competenze presenti nella nostra azienda. Allo stesso modo, continuiamo a mettere in campo risorse significative per la ricerca e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio per i clienti".