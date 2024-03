Take Off, EnVent taglia target price e conferma Outperform

Take Off

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato aper azione (da 3,34 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, confermando il" visto il potenziale upside del 122%. La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati preliminari 2023.Gli analisti scrivono che Take Off ha registrato un, con vendite pari a 7,8 milioni di euro, in calo del 24% rispetto al quarto trimestre del 2022, una condizione frequente nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento.Sulla base delle indicazioni del management, dei KPI e del contesto economico generale, EnVent ha adeguato le stime di vendita per il 2023 e tenuto conto del. Secondo il management, l'obiettivo per il 2024 sarà quello di preservare un profilo finanziario e una redditività sani, sulla base di misure di contenimento dei costi per riprendere la crescita della rete di vendita al dettaglio.A seguito dell'impatto atteso dei costi di riorganizzazione e della riduzione dell'utile operativo, EnVent ha rielaborato la valutazione secondo una prospettiva a breve termine accompagnata da