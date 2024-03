Credem, CdA approva bilancio e distribuzione dividendo

Credem

(Teleborsa) -, sotto la presidenza di Lucio Igino Zanon di Valgiurata,in data odierna il progetto di, che conferma integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 8 febbraio. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Il 2023, in particolare, si è chiuso con undi euro +72,4% rispetto ai 326,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. La raccolta da clientela si è assestata a 96,5 miliardi di euro (+8,7% rispetto all’anno precedente), i prestiti a 35,7 miliardi di euro (+3,6% rispetto allo stesso periodo del 2022) ed i nuovi clienti sono stati circa 170 mila (+33%rispetto ai nuovi clienti raggiunti a fine dicembre 2022).Lae la qualità dell’attivo, unitamente all'elevata redditività raggiunta, consentono di proporre laper azione rispetto a 0,33 euro del 2022. Più in dettaglio, il dividendo sarà distribuito, la prima per un ammontare di(in pagamento a partire dal 15 maggio 2024 con stacco il 13 maggio 2024 erecord date il 14 maggio 2024), la seconda per un importo di(in pagamento a partire dal 16 ottobre 2024 con stacco il 14 ottobre 2024 e record date il 15 ottobre 2024). Ilcomplessivo risulta quindi di, oltre 500 milioni di euro negli ultimi cinque anni.Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 marzo 2024, ha deliberato anche di sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 ilIl Piano Incentivante è volto a motivare e fidelizzare le Persone che occupano posizioni chiave nel Gruppo, nonché ad assicurare il rispetto delle previsioni normative di settore ed è destinato ai 4 Amministratori esecutivi, al Direttore Generale, a 16 Dirigenti con responsabilità strategiche e all’altro “Personale Più Rilevante” del Gruppo Credito Emiliano (29 manager). Nel dettaglio è previstadi almeno il 50% dei premi riconosciuti da differire su un arcotemporale di 5 anni per il “Personale Più Rilevante” cd. “Apicale” e di 4 anni per il restante“Personale Più Rilevante”.Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere del Comitato Remunerazioni del 5 marzo 2024, haper un numero massimo di azioni ordinarie Credito Emiliano assegnate pari a 468.087.