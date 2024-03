Enti Locali: pubblicata relazione a rendiconto 2023 organo revisione

(Teleborsa) - Il, in collaborazione con Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali), rende disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2023”.La relazione - spiega la nota -II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n. 267” (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011. Per la formulazione dello schema di relazione e per l’esercizio delle sue funzioni l’organo di revisione può avvalersi delle check-list pubblicate a corredo della relazione e dei Principi di vigilanza e controllo emanati dallo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti.Il formattenendo conto delle norme emanate e degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali pubblicati fino alla data di divulgazione del documento.Il documentoon traccia della relazione dell’organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili che possono essere copiate e incollate nel testo Word. Il format proposto costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito