TIM rimbalza (+3,78%) in Borsa dopo debacle vigilia

(Teleborsa) - Scattano le ricoperture sulle azioni, che evidenziano oggi un guadagno del 3,78%, dopo il tonfo di ieri seguito alla presentazione del Piano strategico che per la prima volta considera lo scorporo della rete. Qualche numero sembra non aver convinto il mercato, in particolare riguardo il debito residuo.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,2119 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,2279 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,2039.