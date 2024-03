Usa, Biden: parole di Trump su Nato pericolose e inaccettabili

(Teleborsa) - Le parole disullasono "pericolose e inaccettabili". Così il presidentenel suo, ricordando quanto detto dal suo predecessore sui Paesi Nato che non soddisfano i requisiti di spesa militare. "La mia vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia. Un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l'America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Per rispettare tutti. Per dare a tutti una possibilità giusta. Per non dare all'odio un porto sicuro", ha sottolineato Biden. "Ora alcune persone della mia età vedono una storia diversa: una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io", ha aggiunto in un chiaro riferimento all'ex presidente Trump.Il presidente degli Stati Uniti ha rilanciato poi la proposta di unaper raccogliere 25 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, soldi da investire nella spesa sociale. Poi sull'età pensionabile, ha aggiunto: "Se proverete ad alzare l'età per andare in, io vi fermerò".Il presidente americano ha poi affermato che se rieletto e con un'adeguata maggioranza al Congresso, ripristinerà ila livello nazionale. "Nella sua decisione di ribaltare Roe v. Wade, la maggioranza della Corte Suprema ha scritto: 'Le donne non sono prive di potere elettorale o politico'. Non sto scherzando. Chiaramente coloro che si vantano di aver ribaltato la causa Roe v. Wade non hanno la minima idea del potere delle donne in America. Ma lo hanno scoperto quando la libertà riproduttiva era in ballo e ha vinto nel 2022, 2023, e lo scopriranno di nuovo nel 2024", ha dichiarato il presidente nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. "Se gli americani mi mandassero un Congresso che sostenga il diritto di scelta, vi prometto: ripristinerò Roe v. Wade di nuovo come legge del Paese", ha aggiunto.Il primo ministro svedese, il presidente del sindacato United Auto Workers (UAW)e lecolpite dalle restrizioni sui diritti riproduttivi sono tra gli ospiti al discorso sullo stato dell'Unione del presidente americano Joe Biden. La first lady Jill Biden ospiterà nel palchetto destinato alla Casa Bianca 20 ospiti nella sua tribuna, ognuno dei quali è invitato "perché personifica questioni o temi che saranno affrontati dal Presidente nel suo discorso, o incarnano le politiche dell'amministrazione Biden-Harris", come precisa una nota stampa. La presenza del primo ministro svedese è la prova dell'impegno di Biden a consolidare la NATO, in un contesto complesso come quello della guerra tra. Il presidente aveva invitato anche la first lady ucraina e la moglie del dissidente russo, ma le due donne hanno rifiutato.Centinaia disi sono radunati invece sulla Pennsylvania Avenue e lungo le strade che portano al Campidoglio per protestare contro il sostegno statunitense a Israele. I manifestanti hanno anche proiettato la scritta "L'eredità di Biden è il genocidio" sulla facciata dell'edificio est della National Gallery of Art, chiedendo lo stop degli aiuti statunitensi a Israele.