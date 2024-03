Auto, a febbraio bene le immatricolazioni di benzina (+30,1%) e ibride (+16,1%)

(Teleborsa) - Amolto bene ledie quelle a, in particolare le ibride, mentre il diesel continua a registrare il segno meno. In aumento anche le immatricolazioni di vetture alimentate a gas. Sono alcune delle evidenze emerse dal focus di approfondimento elaborato dall'Area Studi e Statistiche disull'andamento e sulla struttura del mercato auto italiano. A febbraio sono state immatricolate 147.000 auto (+12,8% rispetto allo stesso mese del 2023). Le vendite di auto a benzina sono aumentate del 33,4% raggiungendo una quota di mercato del 31,2% mentre quelle a diesel sono scese dell'11,8% con un market share del 14,6%.Nel cumulato del bimestre, lesono state circa 289 mila, in aumento dell'11,7%. Nei primi due mesi dell'anno, le immatricolazioni disono aumentate del 30,1% (30,9% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-10,2% e 15,0% di quota nel periodo).Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 54,2% del mercato del solo mese di febbraio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 (+11,3%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 10,4% e salgono ad una quota di mercato del 54,1% (+0,1% rispetto al primo bimestre del 2023). Nel dettaglio, lerappresentano il 44,3% del mercato di febbraio, mentre, nel cumulato hanno una quota del 43,6%, con volumi in crescita (+11,8% nel mese e +9,8% nel cumulato). Tra queste, leaumentano del 16,1% nel mese, con unadel 37,7%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 15,2%, con unadel 37,8%.Le immatricolazioni dicalano del 7,4% nel mese (quota di mercato 6,6%) e del 15,9% nel cumulato (market share 5,8%). In particolare, le auto elettriche hanno una quota del 3,4% e aumentano del 3,1% nel mese. Calano, al contrario, le ibride plug-in (-16,6%) con il 3,2% del mercato del mese. Nel cumulato, le alimentazioni risultano entrambe in calo, rispettivamente -2,7% e -25,2%.Infine, lerappresentano il 9,9% dell'immatricolato di febbraio, di cui il 9,7% è composto da autovetture(+8,3% su febbraio 2023) e lo 0,2% da autovetture a(+38,9%). Nel cumulato dei primi due mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita del 12,9% e quelle a metano incrementano del 6,3%.