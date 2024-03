Italmobiliare, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Italmobiliare

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (da 37,00 euro, +6,2%) ilsu, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 17%.Dopo il rilascio e la presentazione dei risultati dell'esercizio 2023, gli analisti hannoconsiderando il(2,2 euro su 3 euro in totale) derivante dalle cessioni annunciate. Il NAV è aumentato da 2,07 miliardi di euro (49,0 euro per azione) a 2,17 miliardi di euro (51,4 euro per azione).Dopo l'aumento del prezzo delle azioni del +12% venerdì scorso, Italmobiliare viene scambiata con un(incluso il dividendo per azione straordinario) del. Kepler Cheuvreux adeguerà NAV e TP una volta pagato il dividendo.