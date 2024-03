TIM volatile in Borsa: sospesa al ribasso dopo avvio positivo

Telecom Italia

(Teleborsa) -per, che stamattina ha fornito delle2024-2026 diffusi in occasione del Capital Market Day del 7 marzo. In particolare, ha detto che il debito netto pro-forma al netto del deleverage stimato per l'operazione Netco, pari a circa 6,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, è atteso alla fine del 2024 pari a circa 7,5 miliardi di euro. Inoltre, il Net cash flow è atteso intorno allo zero e nel 2026 intorno a 0,5 miliardi di euro.I chiarimenti sono arrivati all'indomani di unper analizzare le comunicazioni dell'azienda in occasione del piano e il crollo in Borsa del titolo durante l'investor day, il più forte ribasso giornaliero mai registrato (-23,8%).Oggia 0,2295 euro per azione (0,222 euro la chiusura di venerdì), ma a circa un'ora dall'avvio è, finendo poi per essere sospeso al ribasso, con un rosso prima del 5% e poi superiore al 7%.