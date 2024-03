Tinexta, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 24,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, confermando la" sul titolo visto l'upside del 37%. La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati 2023 e l'annuncio dei target 2024-26.Gli analisti scrivono cheper Tinexta: lain un contesto macroeconomico in peggioramento; è stata ampliata la copertura geografica del gruppo entrando nei mercati UK e MENA nel Digital Trust e in Francia nel Business Innovation attraverso l'acquisizione di Ascertia e ABF Consulting; la BU Cybersecurity ha posto le basi per la propria espansione assicurandosi clienti/contratti chiave; e sono proseguiti gli importanti processi di integrazione e riorganizzazione della BU Business Innovation.Intesa Sanpaolo sta spostando le stime a circa il punto medio dell'attuale intervallo di guidance pubblicato, ricordando che le precedenti stime non incorporavano gli effetti del consolidamento della società ABF Consulting, recentemente acquisita. Complessivamente ha, mentre i profitti dovrebbero essere influenzati da maggiori oneri finanziari (a causa del maggiore debito per finanziare l'acquisizione di ABF) e maggiori D&A, legati anche all'ammortamento del PPA relativo alle operazioni Ascertia e ABF (esclusi nella proiezione rettificata).Il titolo viene ora scambiato a circa 13,6x 2024 adj. P/E (o 11,2x 2025), significativamente inferiore al suo picco di 30x alla fine del 2021. "Considerando lo slancio positivo delle sue unità Digital Trust e Business Innovation, insieme alla maggiore visibilità sulle prestazioni della sicurezza informatica, crediamo ancora che l'attuale multiplo rappresenterebbe un", si legge nella ricerca.