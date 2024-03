Campbell Soup ha completato l'acquisizione di Sovos Brands

Campbell Soup

Sovos Brands

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, haper 23 dollari per azione in una transazione interamente in contanti, che rappresenta undi dollari."Questanella storia di Campbell aggiunge alla nostra azienda diversi marchi premium leader di mercato e su larga scala - ha affermato il- Accelera la strategia di successo di Campbell e fornisce una sostanziale pista per una crescita redditizia e sostenuta. Una divisione potenziata di pasti e bevande, abbinata alla nostra divisione differenziata di snack, crea un portafoglio vantaggioso che rende Campbell uno dei nomi di valore a grande capitalizzazione più affidabili e orientati alla crescita nel settore alimentare".Il portafoglio dei marchi Sovos è costituito da una varietà di prodotti premium tra cui sughi per pasta, pasta secca, zuppe, antipasti surgelati, pizza surgelata e yogurt con i marchi Rao's, Michael Angelo's e noosa. Sovos Brands ha recentemente registratoper 1 miliardi di dollari per l'anno terminato il 30 dicembre 2023, con un aumento organico delle vendite nette del 25% anno su anno. Le vendite nette organiche disono aumentate del 37%, generando 775 milioni di dollari di entrate annuali mentre continuava la sua marcia verso il diventare un marchio da 1 miliardo di dollari.