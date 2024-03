SECO annuncia disponibilità del modulo Astarte di Clea su Google Cloud Marketplace

SECO

(Teleborsa) -, leader globale nella realizzazione di soluzioni tecnologiche end-to-end per la digitalizzazione industriale, ha annunciato oggi la. Questa integrazione permette agli utenti di Google Cloud Marketplace di accedere con facilità a un framework avanzato per l’esecuzione di operazioni basate sui dati IoT.Astarte è ilall'interno di Clea, la suite software di SECO per la realizzazione di soluzioni IoT che sfruttano i dati di campo. Open source e pronta per l’uso,che offrono funzionalità che comprendono l'orchestrazione e la modellazione di dati, la gestione di dispositivi e flotte, lo sviluppo di servizi a valore aggiunto e applicazioni di intelligenza artificiale avanzate. Astarte coordina la comunicazione e orchestrazione dei dati IoT, facilitando la gestione dei dati sul campo, incorpora tutti i componenti necessari per l'elaborazione locale dei dati ed esegue operazioni che includono la modellazione e la riduzione automatica dei dati e la facilitazione di eventi in tempo reale.La distribuzione tramite Google Cloud Marketplace, a consumo di Astarte. Per le aziende, ciò significa poter avviare e scalare con semplicità le proprie applicazioni IoT tramite l’infrastruttura di Google Cloud. Sul marketplace saranno disponibili varie opzioni d’acquisto di Astarte, da piani di avvio base a istanze completamente dedicate. Astarte sarà anche nativamente e strettamente integrato con l'ampio ecosistema di Google Cloud, inclusi Pub/Sub e BigQuery.