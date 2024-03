Talea Group, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

Talea Group

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 16,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persone, confermando la". La revisione del giudizio segue la pubblicazione dei risultati 2023 Gli analisti scrivono che nel 2023 Talea ha subito, tra cui il rebranding, progressi tecnologici, la creazione di un centro logistico all'avanguardia e il completamento di numerose acquisizioni. In questo contesto, le vendite rettificate per l'anno fiscale 2023 sono aumentate del 12,9%, raggiungendo 136,3 milioni di euro, guidate principalmente dalla divisione Consumer. Nel, Talea ha adottato undel 19% su base annua. Come sottolinea l'andamento delle vendite di gennaio 2024, questo problema dovrebbe essere stato affrontato correttamente e completamente. Tuttavia, questa strategia ha avuto un impatto sulla redditività del 2023 e sulla generazione di flussi di cassa.A seguito di una debole top line del 4Q23, Alantra ha, considerando una progressione leggermente più lenta di quanto inizialmente previsto per la divisione industriale e il contributo CF, anche se parzialmente controbilanciato da un significativo rallentamento delle spese in conto capitale, limitate solo alla manutenzione. Le nuove stime prevedono un'accelerazione nell'ultima parte dell'orizzonte temporale e si attestano su valori leggermente più conservativi rispetto ai target della società al 2025.Secondo le nuove stime, nel 2025 PFN/EBITDA è pari a 3,1x (2,5x target aziendale), con Alantra che sottolinea che "questo".Il, secondo gli analisti: Talea è consapevole che qualora il piano aziendale dovesse sottoperformare le aspettative, potrebbe dover esplorare opzioni per rafforzare la propria struttura di capitale. Tuttavia, 1) il rapporto PFN/Equity scenderà al di sotto di 1 nel 2025, e 2) la struttura dei pagamenti prolungati delle acquisizioni, che consente l'autofinanziamento, privilegiando la crescita a lungo termine rispetto ai rendimenti a breve termine, fornisce un certo grado di solidità.