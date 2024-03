Ue, von der Leyen: raccomanderemo apertura negoziati per ingresso della Bosnia-Erzegovina

(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea,, ha annunciato che raccomanderà al Consiglio europeo di aprire i negoziati per l'ingresso dellanell'Ue. Nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo in vista del Consiglio europeo del 21-22 marzo, von der Leyen ha anticipato quelli che saranno i temi del prossimo vertice europeo e tra questi c'è anche l'dell'Unione europea. "In questi anni, abbiamo cambiato marcia nel nostro approccio alla regione. Ci siamo resi conto che non è sufficiente aspettare che i Balcani occidentali si avvicinino a noi. Non basta dire che la porta è aperta. Dobbiamo anche assumerci lae sostenere il loro percorso verso la nostra Unione in ogni modo possibile", ha dichiarato. In particolare la presidente della Commissione europea si è concentrata sulla volontà di concedere alla Bosnia-Erzegovina lo status di candidato."Oggi noi, il Collegio, presentiamo unasuidella Bosnia-Erzegovina. È un'analisi fattuale degli ultimi sviluppi. E disegna un quadro molto chiaro. Da quando abbiamo concesso lo status di candidato, la Bosnia-Erzegovina ha compiuto passi avanti impressionanti. Più progressi sono stati compiuti in poco più di un anno che in oltre un decennio", ha sottolineato."Naturalmente, sono necessari ulteriori progressi per aderire alla nostra Unione. Ma il paese sta dimostrando di poter rispettare i suoie l'aspirazione dei suoi cittadini a far parte della nostra famiglia. Questo è il motivo per cui oggi decideremo di raccomandare al Consiglio di aprire i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina – ha annunciato von der Leyen –. Il messaggio proveniente dalla Bosnia-Erzegovina è chiaro. Quindi anche il nostro messaggio deve essere chiaro. Il futuro della Bosnia-Erzegovina è nella nostra Unione".Von der Leyen ha parlato anche dell'altro tema sul tavolo del: la guerra a Gaza. "ha il diritto di difendersi e combattere Hamas. Ma la protezione dei civili deve essere garantita in ogni momento, in linea con il diritto internazionale. E in questo momento, c'è solo un modo per ripristinare un adeguato flusso di aiuti umanitari. Ilha bisogno di una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile. E ne hanno bisogno ora". Nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo in vista del Consiglio europeo del 21-22 marzo, von der Leyen ha evidenziato che "il rischio di un'ulterioreè reale"."Senza un cessate il fuoco sostenibile – ha aggiunto –, il contagio della guerra di Gaza potrebbe diffondersi in tutta la regione. È il momento di raddoppiare i nostri sforzi, insieme agli Stati membri. In modo che gli ostaggi possano tornare a casa. E il popolo di Gaza può ottenere non solo, ma anche un raggio di speranza, verso una".