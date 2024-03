Digital Bros, semestrale passa in perdita per 6,4 milioni di euro

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso la(primo semestre dell'esercizio che va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024) conconsolidati pari a 47,1 milioni di euro, in diminuzione del 21,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima.L'è stato pari a 9,7 milioni di euro (10,5 milioni di euro al netto degli oneri non ricorrenti), rispetto ai 18,6 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022. Laè stata di 6,4 milioni di euro, rispetto al risultato netto positivo per 11 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2022.L'è stato pari a 50.486 mila euro, in linea con il trimestre precedente e meglio delle attese. L'indebitamento è aumentato di 10.836 rispetto ai 39.650 mila euro registrati al 30 giugno 2023 mila, per effetto dei significativi investimenti del periodo. Il gruppo afferma di essere in grado di far fronte alle passività correnti con la generazione prospettica di cassa, anche per effetto delle azioni correttive intraprese (riduzione degli investimenti e piano di riorganizzazione).Digital Bros afferma che l'andamento previsionale positivo per ilpermetterà ricavi in crescita alla chiusura dell'esercizio e margine operativo (EBIT) in linea con i livelli al 30 giugno 2023, beneficiando anche dei risparmi sui costi del personale.