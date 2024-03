Dl Pnrr, Ulgiati, Vice Segretario Generale UGL: “Affiancare inasprimento sanzioni a investimenti in formazione”

(Teleborsa) - "Il Pnrr rappresenta una, ma, affinché ciò accada, è fondamentale eliminare e ridurre l’impatto dei cosiddetti colli di bottiglia, che finiscono per incidere negativamente sul cronoprogramma dei singoli interventi". Lo ha dichiarato, in audizione in Commissione Bilancio della Camera sul cosiddetto Decreto Pnrr. Presente anche il Dirigente Confederale Fiovo Bitti."In tal senso guardiamo con preoccupazione alle oggettive difficoltà che gli enti territoriali stanno incontrando nel mettere a terra i progetti, soprattutto quelli relativi alle Missioni 4 (Istruzione e ricerca), 5 (Lavoro e politiche sociali) e 6 (Salute), principalmente per la carenza di personale da dedicare in via esclusiva alle attività di progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere. Particolarmente significativa lin materia di rafforzamento del sistema sanzionatorio per il contrasto al fenomeno del sommerso e del caporalato. In questo senso - rileva il sindacalista - l’UGL ritiene fondamentale accompagnare tale percorso con il contemporaneo rafforzamento degli investimenti in formazione e informazione per favorire una maggiore consapevolezza, una vera e propria cultura della sicurezza e della legalità"."È altresì fondamentale - secondo Ulgiati - insistere sui. L’UGL, inoltre, sostiene da tempo la necessità istituire una Procura nazionale contro il fenomeno degli infortuni sul lavoro o, in alternativa, un maggiore coordinamento fra le Procure. Infine, è positivo il rafforzamento della dotazione organica dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del nucleo del corpo dei carabinieri destinato alla vigilanza e alla reimmissione in ruolo degli ispettori di Inps e Inail. Si tratta - conclude Ulgiati - di una partita complessa nella quale gioca un ruolo centrale il numero degli ispettori in campo, ma anche il loro coordinamento, i mezzi effettivamente a disposizione, la condivisione delle banche dati e, soprattutto, gli investimenti in formazione e qualificazione di una figura professionale che negli anni ha conosciuto una forte mutazione in linea con i profondi cambiamenti intercorsi nel sistema produttivo".