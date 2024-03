Esprinet, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Esprinet

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (da 5,6 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando lasul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato i suoi risultati consolidati per l'esercizio 2023, caratterizzato da una diminuzione del fatturato del 15%, che è sceso a 3,985 miliardi di euro (rispetto a 4,682 miliardi di euro nel 2022).Nonostante questo contesto di mercato sfavorevole, il gruppo è riuscito ad aumentare significativamente il suo margine lordo, concentrandosi soprattutto sucome le soluzioni e i servizi.Di fronte a questo contesto di mercato complesso, il broker haa 4,198 miliardi di euro, a causa della mancanza di visibilità per l'anno a venire. Tuttavia, prevede una ripresa nel secondo semestre, che porta ad una revisione al rialzo delle previsioni di fatturato per il 2025 (4,376 miliardi di euro) e il 2026 (4,444 miliardi di euro)."Con l'aumento dell'nel settore e la prospettiva di sostituire i vecchi computer con nuovi equipaggiati con questa tecnologia, si prevede un potenziale aumento della domanda", si legge nella ricerca.