Neodecortech, TP ICAP Midcap lima target price e conferma Buy

Neodecortech

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(aper azione da 4,70 euro) e il confermato il) su, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design.Neodecortech ha pubblicato i, contrassegnati da una diminuzione del fatturato (-17,7% rispetto all'anno precedente), influenzata da un mercato in declino e dalla chiusura di BEG.Prevedendo una domanda ancora incerta e i rischi persistenti legati alle pressioni di mercato, alle sfide geopolitiche e macroeconomiche, il broker hadi fatturato per il 2024 a 167 milioni di euro (vs 183 milioni di euro) e per il 2025 a 171 milioni di euro (vs 187 milioni di euro)."Nonostante queste contesto di mercato, manteniamo la nostra raccomandazione di acquisto, considerando lepotenziale e ladell'azienda di fronte a condizioni economiche difficili", si legge nella ricerca.