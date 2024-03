Civitanavi Systems, utile netto adjusted 2023 in miglioramento a 8 milioni

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con undi 8 milioni di Euro, in miglioramento dell'1,9% rispetto ai 7,9 milioni di Euro dello scorso anno. ’Utile Netto dell’esercizio si è attestato a 4,4 milioni di Euro in contrazione rispetto ai 7 milioni di Euro del 2022.Il Gruppo ha realizzatorispetto ai 34,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2022. La crescita è stata trainata dal portafoglio ordini in costante aumento (+16%) e da un Backlog in crescita (+24%).Il Margine Operativo Lordo Normalizzato (EBITDA Adjusted) è pari a 13,1 milioni di Euro in aumento del 32% rispetto al 2022, con un EBITDA Adjusted Margin pari al 28,5%. L’EBITDA risulta pari a 8,2 milioni di Euro, in contrazione rispetto ai 9,1 milioni di Euro del 2022. L’EBIT Adjusted si è attestato a 11,3 milioni di Euro rispetto a 8,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2022 e l’EBIT a 6,3 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai circa 8,0 milioni di Euro del 2022.Laal 31 dicembre 2023 è pari a 22,5 milioni di Euro (avanzo di liquidità rispetto all’indebitamento finanziario), in diminuzione rispetto a una Posizione Finanziaria Netta di 24,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.