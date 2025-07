Webuild, utile netto 1° semestre a 132 milioni e ricavi +22%

Webuild

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno condi euro, con unrispetto al primo semestre 2024,4, confermando le aspettative in merito al raggiungimento della guidance per l’esercizio 2025, che prevede target al rialzo rispetto a quelli fissati dal piano "Roadmap al 2025 – The Future is Now".raggiunge i, con un significativorispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La marginalità è pari all’8,4%, in miglioramento di 100 punti base rispetto al primo semestre 2024.raggiunge i(EBIT margin del 5,6%), con unrispetto al primo semestre 2024. Nel primo semestre,attribuibile ai Soci della controllante adjusted si attesta(82 milioni nel primo semestre 2024)., di cui circa 50 miliardi relativi alle attività construction, garantendo ampia visibilità sui ricavi futuri e rappresentando una base solida per il prossimo piano industriale. La pipeline commerciale, pari a circa 5 miliardi, è alimentata da ingenti investimenti in infrastrutture strategiche per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, la sicurezza energetica, la crescita demografica e l’urbanizzazione.pari a 275 milioni, si conferma positiva per il sesto semestre consecutivo. La leva finanziaria si riduce ulteriormente a 2,6x, in miglioramento rispetto al 3x al 31 dicembre 2024, segno di un rafforzamento continuo della struttura finanziaria del Gruppo e dello standing creditizio.