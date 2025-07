Italgas, nel 1° semestre crescita a doppia cifra ricavi e redditività con 2i Rete Gas

Italgas

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno condi euro, inrispetto allo stesso periodo del 2024, unin crescitaa 857,5 milioni di euro. L'EBIT adjusted pari a 558 milioni di euro è in crescita del 38,9% rispetto al primo semestre 2024. I risultati del semestre - si sottolinea - riflettono il consolidamento del Gruppo 2i Rete Gas avvenuto lo scorso primo aprile 2025., l'EBITDA adjusted sarebbe cresciuto del 3,2% e l'EBIT adjusted del 12,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno."I risultati del primo semestre 2025 testimoniano la forza industriale e finanziaria del Gruppo", commenta, aggiungendo che i risultati dimostrano "la capacità di generare valore in modo costante e sostenibile". "La strategia di sviluppo del Gruppo Italgas, che sarà nuovamente delineata in occasione della presentazione del Piano Strategico 2025-2031 il prossimo ottobre- ha proseguito il manager - rappresenta una risposta efficace alla crescente domanda di energia sicura, rinnovabile ed economicamente accessibile per famiglie e imprese".Ilsi è attestato a, in crescita di 209,5 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2024, permettendo di coprire gli investimenti del periodo e gran parte dei dividendi pagati nel secondo trimestre.attribuibile al gruppo evidenzia unadi euro.L'evoluzione delnel semestre riflette principalmente il controvalore pagato per l'acquisizione di 2i Rete Gas, al netto dei proventi dell'aumento di capitale, e il consolidamento del relativo indebitamento finanziario netto. In particolare, glidei primi sei mesi del 2025 hanno raggiunto 495,1 milioni di euro, con la realizzazione di circa 430 chilometri di reti di distribuzione del gas.