Edison Energia con Verallia per fornitura di energia verde

Edison

(Teleborsa) - Grazie al nuovo accordo, Edison Energia, la società del Gruppoimpegnata nella vendita di energia elettrica e gas a imprese e famiglie, intensifica il supporto a Verallia nel suo percorso di decarbonizzazione attraverso una partnership che prevede l’approvvigionamento da fonti rinnovabili per tutti gli stabilimenti italiani.Edison Energia, dopo la proficua collaborazione dell’ultimo triennio, sigla un contratto pluriennale Power Purchase Agreement (PPA) con Verallia a partire dal 2024, che le permetterà di ridurre significativamente le emissioni di CO2: il risparmio sino a fine contratto (scope 2) sarà di circa 170 mila tonnellate1.L’energia fornita - pari a oltre 350 GWh - scaturirà da un mix di fonti rinnovabili provenienti da diversi impianti presenti in Italia: un nuovo impianto fotovoltaico a Viterbo sarà la fonte primaria.Negli scorsi giorni durante il CSR Suppliers Award - il riconoscimento tributato ai fornitori che si sono maggiormente distinti per un impegno sostenibile nel corso dell’anno - Verallia ha premiato proprio Edison Energia come uno dei 3 migliori partner nel 2023."Siamo felici di aver siglato quest’accordo - sottolinea- perché consente di rendere concreto il nostro impegno di sostenibilità e proseguire nel processo di decarbonizzazione attraverso l’utilizzo delle energie rinnovabili. Questa partnership, infatti,e segue un primo PPA già siglato da Verallia in Europa: un ulteriore step verso la “2030 Science Based Targets initiative” per la riduzione della C02”.dei consumi", ha dichiarato, "Mettiamo a disposizione dei nostri clienti industriali l’esperienza maturata negli anni come primario operatore a livello nazionale, puntando su qualità del servizio, flessibilità e contratti personalizzati: il nostro obiettivo è essere un partner affidabile che li accompagna in un percorso virtuoso e che incoraggia scelte di consumo sostenibile con ridotto impatto ambientale".