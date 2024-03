Iveco, Marx: M&A può essere bolt-on o transformational, ma deve creare valore

Iveco Group

(Teleborsa) - "Per quanto riguarda l'M&A, "guardiamo a ogni business unit dove siamo indietro in termini di tecnologia, competenze o tempo per raggiungere un certo obiettivo. Se ci servepuò essere utile, ma non è mai un'idea di fare le cose più in grande, perché l'". Lo ha affermato, CEO di, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano strategico , in occasione del Capital Markets Day odierno a Torino."Dobbiamo essere smart nell'acquisizioni società e nel come costruiamo il gruppo - ha spiegato - Siamo. Non vedrete probabilmente mai fuochi d'artificio da noi sull'M&A, ma vi sapremo stupire di tanto in tanto".Il CEO ha sottolineato in vari passaggi che l'M&A deve essere ", ovvero", sia in termini di multipli ai quali può essere condotta un acquisizione che in termini di margini della realtà acquisito.A una domanda se il potenziale M&A possa essere, ha risposto: ". Non avremo paura di fare un grande deal, ma richiederebbe grande attenzione. Ci abbiamo pensato in passato, ma dobbiamo essere sicuri che venga digerito bene"."Ilche abbiamo presentato oggi èe se non succede nulla sul fronte dell’M&A cresceremo comunque", ha sottolineato Marx.