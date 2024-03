Iveco, Marx: su M&A siamo super selettivi, non è forza motrice ma accrescitivo

Iveco Group

(Teleborsa) - ", ad esempio per acquisire della tecnologia che impiegheremo troppo a sviluppare da soli". Lo ha affermatodi, rispondendo alle domande degli analisti durante il Capital Markets Day in corso a Torino "L'M&A è un'area dove- ha spiegato - Se ci piace qualcosa andiamo all-in, oppure auguriamo buona fortuna, non siamo interessati a piccole quote".La CFO Anna Tanganelli ha ricordato che "la dividend policy è al 25% dell'utile netto. L'ammontare di liquidità generata nel piano è sostanziale e"."Ilè per coprire i piani di incentivazione e non intendiamo fare molto di più di quanto fatto in passato", ha puntualizzato.Sollecitata sulla questione dagli analisti, la top manager ha aggiunto che "la, quindi continueremo a monitorare cosa fare durante il piano, ma senza dubbio l'ammontare di cash generation è significativo".