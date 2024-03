Sesa, utile netto adjusted 9 mesi sale a 84,2 milioni. Conferma outlook 2024-2025

Sesa

(Teleborsa) -, leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso i primi 9 mesi al 31 gennaio 2024 (relativi all'anno fiscale al 30 aprile 2024), conconsolidati per 2.396,1 milioni (+10,1% a/a), undi 180,3 milioni (+15,6% a/a) ed un ulteriore incremento delle quote di mercato in tutti i settori di attività del Gruppo.Ilal 31 gennaio 2024 è pari ad Eu 64,9 milioni (-3,6% Y/Y), dopo oneri finanziari netti pari ad Eu 24,1 milioni rispetto ad Eu 8,7 milioni al 31 gennaio 2023, in sensibile crescita a seguito dell’evoluzione sfavorevole dei tassi di interesse di mercato, imposte per Eu 28,5 milioni e risultato netto di competenza di terzi per Eu 3,7 milioni.Ildi competenza del Gruppo al 31 gennaio 2024 è pari ad Eu 84,2 milioni (Group EAT Adjusted margin 3,5%), con una crescita pari al 6,0% Y/Y rispetto ad Eu 79,4 milioni al 31 gennaio 2023 (3,6% dei ricavi).La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 gennaio 2024 è attiva (liquidità netta) per Eu 148,3 milioni rispetto ad Eu 199,6 milioni al 31 gennaio 2023, a seguito della crescita del capitale circolante netto da Eu 23,2 milioni al 31 gennaio 2023 ad Eu 50,3 milioni al 31 gennaio 2024 e dei consistenti investimenti negli ultimi 12 mesi."Alla luce dei positivi risultati industriali e finanziari raggiunti nei 9 mesi e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera", Sesa, con una guidance di Ebitda tra 242-246 milioni (+15,5% - 17,5% a/a, Ebitda margin di circa il 7,6% vs 7,2% a/a) e di Ebit Adjusted tra 186-190 milioni (+15.5%-18% a/a, Ebit Adjusted margin pari a circa il 6,0% vs 5,5% a/a) con una crescita attesa dei ricavi di circa il 10% a/a.Il Gruppo "continuerà ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e soluzioni innovative, al fine di proseguire il proprio percorso di crescita anche negli esercizi successivi a quello corrente, con un obiettivo di crescita della redditività operativa tra il 10% ed il 15% per il FY 2025, generando valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder e continuando a migliorare il proprio profilo di sostenibilità"., ha commentato: "di competenze ed applicazioni, con una forte crescita di ricavi nelle aree a maggior valore aggiunto del Gruppo, conquistando ulteriori market share in una fase in cui il mercato è maggiormente selettivo ed a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni che resta sostenuta dalla necessità di investimenti in tecnologia, applicazioni e servizi di integrazione., in coerenza con la nostra purpose di creazione di valore sostenibile di lungo termine per tutti gli stakeholder, promuovendo l’innovazione digitale di imprese ed organizzazioni ed il benessere delle persone".