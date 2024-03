Snam, Venier: remunerazione soci sostenibile e robusta

Snam

(Teleborsa) -ha una "visibilità sul futuro molto alta, il contesto macro si sta stabilizzando e le politiche europee si stanno evolvendo in linea con la nostra strategia". Lo ha affermato l', nel corso della conference call con gli analisti sui risultati 2023 Ciò, ha aggiunto il top manager, "ci permette di offrire una remunerazione agli azionisti robusta e sostenibile, "mantenendo un bilancio solido e flessibilità finanziaria per potenziali fusioni e acquisizioni". Per il 2023 la cedola è in crescita del 2,5% rispetto al 2022.