Anasf: al via l'undicesima edizione di ConsulenTia24

(Teleborsa) - In arrivo l'undicesima edizione diOrganizzato dall', il più grande evento dedicato ai consulenti finanziari italiani avrà luogo presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma da lunedì 19 a giovedì 21 marzo. Numerose le tavole rotonde previste con la partecipazione di esponenti del mondo politico, istituzionale e dell'industria finanziaria.Come rilevato dalal 31 dicembre 2023 erano iscritti all'Albo unico dei consulenti finanziari oltre 51.800 consulenti abilitati all'offerta fuori sede, di cui 12.385 associati ad Anasf. Le consulenti donne con un mandato attivo risultano 8.003, pari al 22,6% di tutti i consulenti. Numeri significativi che attestano una crescita per il settore."Negli ultimi anni, il ruolo dei consulenti finanziari – spiega– è stato fondamentale a supporto delle scelte di investimento dei cittadini italiani. Nonostante la congiuntura economica complessa caratterizzata dagli eventi geopolitici la fiducia instaurata tra noi e i nostri clienti ha permesso di mantenere un approccio razionale ai mercati, perseguendo risultati di valore nel tempo. Questo successo distintivo, che si riscontra tra coloro che si rivolgono a un professionista del risparmio, è sostenuto dalla nostra continua educazione finanziaria. I dati sono particolarmente incoraggianti e fotografano risultati molto positivi".Secondo lea fine 2023 ilevidenziando una crescita del 12,3% rispetto ai 698,9 miliardi dell'anno precedente. Il bilancio complessivo del 2023 si è chiuso con la terza migliore raccolta annuale di sempre, pari a 43,9 miliardi di euro. A gennaio 2024 erano 4,98 milioni i clienti primi intestatari delle reti di consulenza, con una crescita rispetto all'anno scorso (gennaio 2023) pari a circa 290 mila unità."I temi cruciali che verranno affrontati nel corso dell'evento – continua– riguardano l'impatto dell'intelligenza artificiale, la situazione finanziaria delle famiglie e delle imprese, e gli aspetti normativi della professione dei consulenti finanziari. ConsulenTia24 offre un'opportunità preziosa per proseguire il dibattito su come proteggere e valorizzare il risparmio italiano insieme a istituzioni, il Governo, gli stakeholder e le autorità di controllo. Questa edizione si concentrerà sull'educazione finanziaria, fondamentale per la crescita socioeconomica del Paese".