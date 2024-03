BCE, Makhlouf: a giugno sufficiente fiducia per rendere politica meno restrittiva

(Teleborsa) - "Considerando la continua disinflazione che abbiamo osservato e i progressi sull'inflazione di fondo, sta diventandoe, in particolare, per renderla un po' meno restrittiva. Rimango di mentalità aperta su quando dovrebbe avvenire un'eventuale riduzione dei nostri tassi ufficiali". Lo ha affermato, governatore della Banca d'Irlanda e quindi membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un post sul suo blog."La storia della politica monetaria ci insegna che le decisioni affrettate tendono ad essere decisioni sbagliate - ha spiegato - La pazienza è una virtù. Ma anchee dobbiamo gestire l'incertezza e prendere decisioni in base alle prove che abbiamo di fronte"."La mia opinione attuale è che il quadro dovrebbe essere sufficientemente più chiaro quando il Consiglio direttivo si riunirà a(poiché avremo molte più informazioni - in particolare sulle dinamiche salariali - disponibili nelle nostre deliberazioni) da darciper rendere la politica monetaria meno restrittiva", ha detto Makhlouf.