Eurostat, tasso di posti di lavoro vacanti nell’area euro al 2,7%

(Teleborsa) - Nel, in calo rispetto al 2,9% del trimestre precedente e al 3,1% del quarto trimestre del 2022, secondol’ufficio statistico dell’Unione europea. Il tasso di posti di lavoro vacanti nell’UE è stato del 2,5% nel quarto trimestre del 2023, in calo rispetto al 2,6% del trimestre precedente e al 2,8% del quarto trimestre del 2022.Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati comparabili, iPaesi Bassi (4,2%), Austria (4,1%) e Germania ( 3,9%). Al contrario, i tassi più bassi sono stati osservati in Bulgaria e Romania (0,7% in entrambi), Spagna e Polonia (0,8% in entrambi), Irlanda (1,0%) e Slovacchia (1,1%).Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il tasso di posti di lavoro vacanti è aumentato in cinque Stati membri, è rimasto stabile in tre Stati membri ed è diminuito in diciannove Stati membri. Gli aumenti maggiori sono stati osservati a Cipro (+0,9 pp), Grecia (+0,8 pp) e Malta (+0,4 pp). Le diminuzioni maggiori sono state registrate in Austria (-1,0 pp), Lussemburgo (-0,9 pp), Repubblica Ceca (-0,8 pp).