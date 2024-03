G7, Butti " I Paesi confermano la necessità che l'IA venga sviluppata e utilizzata in modo etico"

(Teleborsa) - La riunione del G7 su Industria, Tecnologia e Digitale è iniziata ieri a Verona, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per proseguire, oggi,Durante la ministeriale a Trento, la Presidenza Italianasoprattutto nel settore pubblico. Inoltre, si propone di elaborare un Compendio focalizzato sull'offerta e l'accesso efficienti, inclusivi e sicuri ai servizi pubblici digitali, in linea con i principi condivisi dal G7.La presidenza italiana del G7 elaborerà unovvero uno strumento di lavoro per la diffusione e l'uso etico di applicazioni di IA nel settore pubblico. La decisione, presa durante la ministeriale di Verona e Trento, permette di "tradurre in politiche concrete e attuabili i principi per un'Intelligenza Artificiale sicura e affidabile ("safe, secure and trustworthy"). La presidenza Italia produrrà anche il Compendio sui Servizi Pubblici Digitali con l'obiettivo di raccogliere esempi su come i governi G7 stanno gestendo e utilizzando l'infrastruttura pubblica digitale. Mch"La Dichiarazione Ministeriale G7 su Industria, Tecnologia e Digitale contribuisce in maniera significativa alla riflessione globale sulla governance delle tecnologie trasformative come l'Intelligenza Artificiale (IA)". Lo ha detto il. "Oggi i Paesi del G7 confermano come prioritaria la necessità che l'Ia venga sviluppata e utilizzata in modo etico e in linea con i principi e i valori che sono alla base delle nostre democrazie, per il bene dei nostri cittadini e per la coesione, la resilienza, il welfare e il benessere delle nostre società ed economie", ha concluso."Ribadiamo la nostra, che include il bersaglio dell'infrastruttura digitale ucraina". Lo sottolineano nella dichiarazione finaleriuniti oggi a Trento. "Ribadiamo con fermezza l'invito alla Russia a ritirare prontamente tutte le forze dall'Ucraina e riaffermiamo il nostro impegno a sostenere la resilienza delle infrastrutture, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dell'Ucraina".Il G7 dell'industria e della tecnologia a guida italiana. La dichiarazione individua come priorità dei Paesi G7 il governo digitale e lo sviluppo di sistemi e servizi pubblici digitali incentrati sull'uomo, sicuri ed efficienti con l'obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e delle aziende. Nel dettaglio, propone unache deve essere etico e responsabile, preservando la privacy, la sicurezza dei dati personali e l'equità nei processi decisionali automatizzati. La dichiarazione individua anche come priorità dei Paesi G7 il governo digitale e lo sviluppo di sistemi e servizi pubblici digitali incentrati sull'uomo, sicuri ed efficienti con l'obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e delle aziende.