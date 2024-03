Revisione Enti locali: focus commercialisti

(Teleborsa) -hanno pubblicato il documento di ricerca "La revisione negli enti locali: pareri in merito al piano triennale dei fabbisogni del personale e ai debiti fuori bilancio", curato dal gruppo di lavoro “Revisione economico-finanziaria”, costituito in seno alla commissione "Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica", le cui attività rientrano nell’area di delega coordinata dai consiglieriI modelli di parere proposti - spiega la nota - rappresentano strumenti operativi utili a supportare l’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo. I format messi a disposizione, infatti, possono costituire la base per predisporre, a propria discrezione, la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio.in particolare, vengono messi a disposizione dell’organo di controllo il parere in tema di fabbisogno del personale e i pareri in tema di debiti fuori bilancio. I modelli sono accompagnati da un documento che definisce l’approccio metodologico che il revisore deve adottare per l’espressione del proprio giudizio. Le due specifiche sezioni del documento declinano le verifiche da effettuare, evidenziando gli aspetti che richiedono una particolare diligenza e attenzione.I format proposti consentono al revisore di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, segnalare le criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella