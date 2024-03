Russia, elezioni presidenziali al via. Putin punta al plebiscito

(Teleborsa) - Al via lacon l'apertura dei priminell'estremo oriente del Paese. IIntanto, l'ufficio delcittà russa sottoposta a bombardamenti da parte delle forze ucraine, ha smentito le voci diffuse da media di Kiev secondo le quali le operazioni di voto sarebbero state sospese.si aggiunge nella nota.Lo stesso- pronto ad ottenere il quinto mandato - ha lanciato un appello ai russi perché vadano a votare in nome del "patriottismo" per rispondere alle "difficoltà" del momento. Mentre l'Ucraina e le milizie russe pro-Kiev intensificano gli attacchi al territorio russo nel tentativo di creare un clima di insicurezza intorno alla consultazione.ha affermato Putin in un discorso televisivo, sottolineando che la popolazione deveLa procura di Mosca, intanto, ha messo in guardia i cittadini dal partecipare domenica all'iniziativa di protest, promossa prima dall'oppositore Alexei Navalny e dopo la sua morte dal suo team, per chiedere ai cittadini di recarsi tutti alle urne quel giorno alle 12 per mostrare la loro opposizione al presidente. Prendere parte a questi eventi, ha avvertito la procura, "è punibile in base alla legge".