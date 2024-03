Sanlorenzo, utile 2023 supera guidance a 92,8 milioni. Dividendo di 1 euro

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a 840,2 milioni di euro, in crescita del 13,4% rispetto a 740,7 milioni di euro nel 2022. L'è pari a 157,5 milioni di euro, in crescita del 21,5%, con il margine sui Ricavi Netti Nuovo pari al 18,7%, in aumento di circa 120 basis point rispetto al 2022. Ilè stato pari a 92,8 milioni di euro, +25,2% rispetto al 2022, superiore anche al massimo della forchetta di Guidance 2023 (86-89 milioni di euro), grazie ad una gestione sempre più ottimizzata della tesoreria."Oggi rendiamo nota la Guidance per il 2024 che ci assicura unaper i prossimi anni - ha commentato il- Al contempo, sappiamo cogliere le opportunità di crescita per linee esterne, come dimostra il recente closing di Simpson Marine. Tale operazione dimostra la nostra capacità di execution della strategia di distribuzione diretta a livello internazionale, rappresentata già nella presentazione dell'ultimo Business Plan"."La nostra solidità patrimoniale e la capacità di generare cassa operativa su base costante ci permettono di remunerare i nostri azionisti con un'importante crescita del dividendo, e di cogliere al contempo le opportunità di acquisizione che si presentano sul mercato, mantenendo un", ha aggiunto.confermata a 140,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Forte generazione netta di cassa pari a 40,2 milioni di euro, al netto del pagamento di dividendi per 22,9 milioni di euro, dello share buy-back per 3,3 milioni di euro, degli investimenti netti organici per 44,5 milioni di euro, nonché dell'impatto sulla PFN del consolidamento di Duerre e Sea Energy per 11,3 milioni di euro. Pertanto, la PFN di cassa, a parità di perimetro, ammonterebbe a 151,8 milioni di euro.Ilè pari a 1.041,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023, per il 90% venduto a clienti finali, di cui 587,1 milioni di euro riferiti al 2024 e 454,6 milioni di euro per gli esercizi successivi, continuando ad assicurare un elevato livello di visibilità su un ampio orizzonte temporale.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto undi 1,0 euro per azione, pari a circa il 38% del Risultato netto di Gruppo, +52% del dividendo per azione 2022.Laprevede Ricavi Netti Nuovo a 880-910 milioni di euro (+7%), EBITDA a 168-176 milioni di euro (+9%), Risultato netto di Gruppo a 99-101 milioni di euro (+8%).