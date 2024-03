Gentiloni "Ratifica avrà amplissima maggioranza in Europarlamento"

(Teleborsa) - La riforma del patto di stabilità e crescita "penso che, compreso il gruppo socialista, e sono contento di discuterne con la delegazione del Pd". Lo ha sottolineato il Commissario europeo per gli affari economici e monetari,in sopralluogo con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel deposito di bus elettrici finanziati con il Pnrr, a proposito della posizione del Pd sulla riforma del Patto.Il Pnrr italiano "sta procedendo" e "naturalmente avrà difficoltà nei prossimi due o tre anni, che saranno forse i più difficili, perché gli investimenti più importanti dovranno essere messi a terra. E' chiaro che non dappertutto puoi essere così certo e tranquillo che gli obiettivi verranno raggiunti entro quei tempi, ma c'e' sempre la possibilità., se ci fossero dei ritardi, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, di rimodulare i piani, a spostarli dove gli obiettivi sono più raggiungibili", prosegue Gentiloni."Non siamo ancora nella posizione di avere un'Unione fiscale ma abbiamo deciso di avere una moneta comune e una banca centrale europea. Se guardiamo alla direzione futura". "Sono certo - ha concluso Gentiloni - che la realtà metterà pressione ai negoziati e ci porterà ad avere molto più coordinamento in questo senso. Spero che la prossima Commissione non debba aver bisogno di una nuova profonda crisi per affrontare la questione. Quello che è importante è la direzione che intraprendiamo e negli ultimi anni è andata chiaramente in questa direzione".