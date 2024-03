ITA Airways: da oggi in vendita il nuovo volo stagionale Genova-Olbia

(Teleborsa) -, la compagnia aerea italiana di riferimento, annunciaIl nuovo collegamento è operativosecondo il seguente schedule: Genova-Olbia: ogni sabato con partenza da Genova alle 15.20 ed arrivo in Sardegna alle 16.40; Olbia-Genova: ogni sabato con partenza da Olbia alle 17.30 e arrivo nel capoluogo ligure alle 18.35.L’apertura del nuovo collegamento tra l’aeroporto di Genova ed Olbia nella stagione estiva contribuisce ae va ad aggiungersi alle 4 frequenze giornaliere già operate dalla Compagnia su Roma Fiumicino che, attraverso le prosecuzioni, connettono il capoluogo ligure anche con le destinazioni nazionali, internazionali ed intercontinentali servite dal proprio network.Inoltre, il nuovo volo dimostra ancora una volta l’assoluta importanza pere della connettività del suo territorio e dei suoi cittadini, che la Compagnia si impegna ad assicurare collegando l’Isola da Cagliari con Roma e Milano.Il collegamento sarà effettuato conaeromobili leggeri, silenziosi ed efficienti, con dimensioni ideali per servire il network nazionale ed europeo e consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 25% rispetto alla precedente generazione di aeromobili di corto raggio.Nella Summer 2024,. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui ITA Airways inaugurerà nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino. Nel dettaglio, ad aprile verrà lanciato il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio i collegamenti diretti su Toronto e Riyad. A giugno, sarà la volta dei voli verso Accra e Kuwait City, a luglio del collegamento su Dakar e ad agosto di quello su Gedda. Inoltre, nel picco estivo la Compagnia volerà verso 10 ulteriori destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, raggiungibili da Torino con voli via Roma Fiumicino (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Spalato e Cefalonia).