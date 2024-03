L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Piano europeo Difesa: la Commissione ha partorito un topolino?

(Teleborsa) - "La Commissione Europea ha presentato da pochi giorni il suoche verrà poi sottoposto al Parlamento e al Consiglio. Gli, in sintesi, sono due: il primo è quello di sostenere congli investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva dell'industria bellica Europea; il secondo è quello di aumentare l'autonomia dell'industria bellica Europea da quella di paesi terzi come gli". Lo ha spiegato l'economistanella sua ultima Ecopillola."Il piano, per quanto riguarda il raggiungimento del, prevede uno stanziamento tra il 2025 e il 2027 diessenzialmente destinato a sostenere gli investimenti dell'e la ricerca in cooperazione e a fornire un sostegno finanziario alle piccole e medie imprese europee europee nella industrializzazione delle tecnologie militari – ha sottolineato –. Per quanto riguarda invece illa Commissione nel piano invita gli stati membri ad unaffinché entro il 2030 almeno il 40% degli acquisti relativi alla difesa venga effettuato da consorzi di industrie europee e che entro la stessa data, almeno il 50% di questi acquisti avvenga all'interno dell'Unione Europea". "Da evidenziare a questo proposito – ha aggiunto l'economista – che attualmente gli acquisti congiunti non arrivano al 20% e che nel biennio passato L'Unione Europea ha comprato il 65% degli equipaggiamenti militari da aziende leader americane e l'80 da paesi extra Unione Europea"."Non c'è dubbio che la proposta della Commissione sia unverso una difesa Europea più efficiente. Tuttavia, è ancora troppo poco", ha affermato Ferretti. "In sostanza si tratta di una, di una comunicazione di orientamento, destinata poi a scontrarsi con gli individualismi dei singoli paesi. Per dare un'idea di questi, attualmente nell'Unione Europea si producono 17 modelli di carri armati e 20 modelli di caccia e, spesso, per ogni armamento vengono acquistate quattro o cinque tipologie diverse", ha sottolineato."Non solo, la, che ha varato 2 anni fa un piano di potenziamento delle proprie forze armate da 100 miliardi, ha di recente ribadito che la difesa deve rimanere una responsabilità nazionale, come a difendere l'autonomia della propria industria bellica da un abbraccio considerato troppo caloroso da parte dell'Unione Europea", ha aggiunto l'economista. "Per non parlare poi dellein ballo: 1,5 miliardi in 3 anni – ha proseguito –. Basterà ricordare a questo proposito che, di recente, ilha indicato inl'investimento necessario per rafforzare efficacemente l'industria bellica europea"."Purtroppo – ha concluso Andrea Ferretti – nella proposta della Commissione ogni riferimento alla possibilità di finanziare il rafforzamento della Difesa Europea attraverso lediè di fatto sparito. Dunque, in sintesi, la strada è quella giusta ma è ancora troppo poco per le sfide che ci attendono.