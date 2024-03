MFE, Berlusconi: raccolta pubblicitaria Italia e Spagna a +5% in 1° trimestre

MFE A

(Teleborsa) - "Contrariamente alle previsioni degli analisti, il mercato sembra tonico. La nostraci fa vedere unrispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Lo ha affermato Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE - MediaForEurope (ex Mediaset, ora scambia in Borsa con), in un'intervista a Il Corriere della Sera."Con due guerre, i tassi di interesse alle stelle, l'inflazione, il caro energia e via dicendo anche il 2023 lo vedevamo durissimo - ha aggiunto - Eppure,ai 217 milioni del 2022. E senza l'effetto contabile dei dividendi della Germania".In merito a, società tedesca di cui ha una quota di minoranza, ha detto che "èe torni a investire sulla televisione".- ha spiegato - Ma il danno non è figlio di ciò che hanno fatto i manager di oggi, viene da lontano. Però devono capire che c’è un socio quasi al 30% che è del mestiere. Noi non abbiamo voglia di conquistare per conquistare, ma vogliamo aiutare a crescere".A una domanda su cosa MFE vorrebbe che facessero, ha risposto: "Prosiebensat deve tornare al core business. La prima mossa dovrebbe essere. È la strada che ha seguito ancheper dare più valore ai singoli asset, giusto per fare un esempio".