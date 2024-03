Sesa sale al 51% di Analysis e cresce nelle tecnologie per la sostenibilità

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, haattraverso la controllata Var Group unadel capitale sociale. Si tratta della seconda acquisizione dell'anno dopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022.Analysis, con sede a Castel Maggiore (BO), ricavi 2023 pari a circa 2,2 milioni di euro, un EBITDA margin del 20% e 29 risorse specializzate,, con particolare riferimento a quelli di gestione della sostenibilità e della compliance.L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati da Sesa in applicazione di undella società target, con il coinvolgimento operativo a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment del Managing Partner e fondatore Pier Alberto Guidotti."L'ingresso di Analysis nel Gruppo ci arricchisce di competenze in un'area cruciale per l'evoluzione digitale delle imprese come quella delle tecnologie per la sostenibilità, alla luce della forte convergenza di sostenibilità e digitalizzazione - ha dichiaratodi Sesa - Continuiamo ad alimentare la nostra crescita durevole e progressiva di ricavi, risorse umane e competenze digitali attraversoe con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".