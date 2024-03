Unicredit sostiene Free Luce&Gas con un Sustainability linked minibond

(Teleborsa) -la crescita di, operatore nel mercato elettrico nazionale con sede legale a Roma e uffici direzionali a Terni, con lada 4 milioni di euro.Questa emissione obbligazionaria è uno strumento del mercato della finanza sostenibile che. Prevede inoltre un meccanismo diche contempla la riduzione o l'aumento del tasso di interesse alprevisto nelle clausole di sostenibilità con le quali l'azienda si impegna - nell'arco del piano della durata di 5 anni - ad ottenere eFree Luce&Gas è nata nel 2012 come operatore nel mercato elettrico nazionale grazie ad una partnership tra professionisti del settore energetico e informatico, con esperienze e competenze pluriennali maturate in ambito energia già dagli anni 2000. Dopo i primi anni di attività dedicati alla gestione di clienti energivori, l'agenza ha deciso di focalizzare le proprie attività soprattutto verso il mercato domestico e retail (PMI e micro business). ed opera oggi attraverso la rete di imprese "ØKW"il cui obiettivo è doinventare soggetto aggregatore di riferimento su tutto il territorio nazionale, fornendo servizi per Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Condomini."Per la nostra azienda questa non è soltanto una mera operazione finanziaria ma vuole essere anche un rinnovato impegno verso una crescita sostenibile", dichiara, CEO di Free Luce&Gas, aggiungendo "da sempre la nostra società fonda la propria attività su valori imprescindibili come l’impegno ambientale, con la fornitura di energia '0verde' e gli sforzi profusi nello sviluppo delle Comunità Energetiche e dell’Autoconsumo collettivo"., Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta "con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel promuovere la crescita delle imprese italiane che si distinguono per innovazione e sostenibilità, come Free Luce&Gas. Siamo in grado di fornire loro diverse soluzioni per cogliere nuove opportunità di business. Ad esempio, tramite i minibond, segmento che vede UniCredit leader in Italia, mettiamo a disposizione risorse significative incoraggiando e facilitando forme di investimento finanziario alternative. Inoltre, ci impegniamo a sostenere la transizione verso irrinunciabili standard ESG".