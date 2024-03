Vigilanza BCE, Buch prevede aumento di insolvenze e crediti inesigibili

(Teleborsa) - "Le banche europee sono in una buona posizione in termini di livelli di capitale. Naturalmente, il motivo principale per cui ora disponiamo di buoni livelli di resilienza nel sistema è dovuto alle riforme post-crisi finanziaria globale. Guardando al futuro, tuttavia, ci sono". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista al Financial Times."Si sono verificati una serie di shock che hanno colpito le economie europee, con la pandemia, la guerra della Russia in Ucraina e l'aumento dei prezzi dell'energia - ha spiegato - Abbiamo anche avuto un sostegno politico senza precedenti per il settore aziendale e per le famiglie, che ha indirettamente beneficiato il settore finanziario perché le perdite sono state contenute durante questo periodo. Questo mi porta alla parte forward-looking. Certamente non siamo ancora fuori pericolo, perché il significativo aumento dei tassi di interesse deve ancora farsi strada attraverso il sistema finanziario. Abbiamo visto l'impatto relativamente a breve termine sulle banche in termini di maggiore redditività, ma ci vorrà del tempo prima che tutti gli asset siano rivalutati e prima di vedere come istanno"."Poi abbiamo nuovi rischi con cui le banche devono confrontarsi - ha aggiunto Buch - Nei media leggiamo costantemente di rischi geopolitici e le banche generalmente devono. C'è bisogno di un cambiamento strutturale nelle nostre economie, che inevitabilmente si manifesterà nei bilanci delle banche perché sono un'immagine speculare dell'economia reale sottostante. Stiamo già assistendo ad un. Stiamo prestando molta attenzione a questo. È il motivo per cui dobbiamo essere molto vigili e anche assicurarci che il sistema sia sufficientemente resiliente".A una domanda sul fatto che stiano aumentando le insolvenze e i crediti inesigibili, e in particolare sull'aspettativa che ciò continui, ha risposto: "È difficile fare previsioni, ma penso che probabilmente ne vedremo di più. Stiamo assistendo a un aumento dei prestiti in sofferenza, in parte perché abbiamo tassi di interesse più elevati. Abbiamo questa pressione per un cambiamento strutturale, ed è estremamente improbabile che avremo un periodo di cambiamento strutturale in cui non si verifichi un aumento dei default. Questo è il motivo per cui le".