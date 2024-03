City Green Light annuncia acquisto Termotecnica Sebina

(Teleborsa) -, azienda vicentina attiva nel settore dell’illuminazione pubblica, dell’efficienza energetica e dei servizi per smart city, ha perfezionato, azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, meccanici, elettrici, opere speciali e infrastrutture.L’operazione consente a City Green Light dinel settore degli impianti tecnologici e consolidare la sua posizione comeper edifici pubblici e privati. L’acquisizione rientra nel percorso di crescita e consolidamento nell’ambito deiprevisto dal piano industriale, che punta a fare dell'azienda un punto di riferimento nella fornitura alle amministrazioni pubbliche italiane e alle grandi imprese di soluzioni smart e di efficienza energetica a 360 gradi.Nata nel 2017 e(mediante Ipin 2E), City Green Light è attualmente il primo operatore privato di illuminazione pubblica in Italia. È presente in oltre 330 comuni, e vanta una consolidata esperienza nella gestione di oltre 1 milione di punti luce, gallerie urbane ed extra urbane, sistemi di videosorveglianza e gestione e riqualificazione di edifici."Siamo felici di annunciare l'ingresso di Termotecnica Sebina nel nostro gruppo, poiché questo passo rappresenta un importante arricchimento delle nostre competenze", ha affermato, CEO di City Green Light."L’operazione, che si allinea con la strategia di M&A definita nel nostro Piano Industriale, ha l’obiettivo di aumentare la competitività di City Green Light nel settore degli impianti e consolidare ancora di più il nostro ruolo di punto di riferimento per progetti di ottimizzazione energetica degli edifici pubblici e privati", ha sottolineato, CFO di City Green Light."Questa acquisizione non solo conferma il valore del lavoro svolto in quasi 50 anni di attività, ma offre anche incredibili opportunità di crescita e sviluppo per il futuro", ha concluso, socio venditore di Termotecnica Sebina., attiva dal 1976 nel campo della progettazione, realizzazione, manutenzione e costruzione di, vanta un’esperienza consolidata in ambito industriale e produttivo, nel settore trasporti e infrastrutture, nell’ambito dei sottoservizi e reti tecnologiche, fibre ottiche, impianti di produzione, distribuzione di energia da fonti rinnovabili (cogenerazione, idroelettrico, eolico, fotovoltaico). Al 31 dicembre 2022 ha generato ricavi per 19,9 milioni di euro, in crescita del 8,2% rispetto ai 18,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021 ed un EBITDA 2022 pari a 2,3 milioni di euro, in crescita dell’87,6% rispetto all’esercizio precedente.