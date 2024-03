Eventi e scadenze del 19 marzo 2024

Lunedì 11/03/2024

Lunedì 18/03/2024

Martedì 19/03/2024

(Teleborsa) -- New York - 68a Commissione annuale sulla condizione della donna (CSW68), il più grande incontro globale annuale delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Saranno presenti rappresentanti della società civile, funzionari governativi, responsabili politici ed esperti- Milano - Evento internazionale, organizzato da ISPI, Università Bocconi, Deloitte e OECD, dove giovani talenti e futuri leader dibattono e condividono proposte politiche con figure internazionali di primo piano su sfide e tendenze globali- 11a edizione del grande appuntamento annuale dei consulenti finanziari, ideato da ANASF, si svolge a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Si aprirà con la relazione istituzionale del presidente Luigi Cont, interverrà il vicepresidente Consiglio dei Ministri Tajani. Parteciperanno esponenti del mondo politico, istituzionale e dell’industria finanziaria- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- 8ª edizione del Festival organizzato da ClassAgorà con l’obiettivo di dare nuovi strumenti a tutti i professionisti di un settore sempre più strategico per le imprese. Interverrà, tra gli altri, Adolfo Urso, (ministro delle Imprese e del made in Italy)- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- L'evento annuale promosso da ABI dedicato a Credito, Finanza e Risparmio per il mercato retail e corporate, si svolgerà a Milano presso l'Auditorium Bezzi Banco BPM. Interviene, tra gli altri, Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI- Borsa Italiana a Milano - La 23^ edizione organizzata da Borsa Italiana offre alle società del segmento STAR la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane- I ministri proseguiranno i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024 discutendo il progetto di conclusioni, discuteranno del semestre europeo e del futuro dell'Europa- Inizia la riunione di politica monetaria- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema10:00 -- Milano, Centro Congressi di Fondazione Cariplo - Evento "Integrazione tra efficienza energetica e rinnovabili: il tassello mancante per la decarbonizzazione". Sarà presentato il Rapporto 2023 CESEF (Centro Studi sull’Economia e il Management dell’Efficienza Energetica) di AGICI11:00 -- Comuni: vincoli strutturali e opportunità del PNRR - Anno 202113:00 -- Presso l'Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti13:30 -- Senato - Le Commissioni Esteri e Difesa della Camera e del Senato svolgono le Comunicazioni dei Ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione15:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione alla Euronext Milan STAR Conference, organizzata da Euronext Borsa Italiana- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Esame del Progetto di Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, del progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2023 e della proposta di destinazione degli utili, esame del nuovo piano strategico- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio di Terna e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione degli utili18:00 -- Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2024-2028 e dei risultati annuali 2023