IEG, utile 2023 a 13,3 milioni. Dividendo di 0,14 euro

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha chiuso ilconrecord a 212,4 milioni di euro (+32,4% rispetto l'esercizio precedente),migliore di sempre a 49,5 milioni di euro con Adjusted EBITDA margin all'23,3% (+12,1 pts rispetto l'esercizio precedente) epari a 13,3 milioni di euro, in aumento di 14,2 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (in cui era in perdita per 0,8 milioni di Euro)."I risultati del 2023 testimoniano larispetto alle ipotesi di settore e in un contesto esterno a lungo avverso e che presenta ancora degli elementi di incertezza collegati all'instabilità geopolitica di questo periodo - ha commentato l'- Alla base di questo grande risultato c'è il disegno di solide direttrici strategiche pensate durante il periodo pandemico e riconfermate nel nuovo Piano Strategico 2023-2028, c'è la nostra natura di organizzatore fieristico che ci conferma primatisti in numero di manifestazioni di proprietà e c'è la nostra capacità non solo di supportare le nostre Industries, ma anche di esserne attore autorevole e precursore di innovazione e cambiamento. Le ottime performance dell'esercizio appena chiuso hanno catalizzato la redazione di un nuovo Piano strategico, un documento ambizioso che ci pone in una posizione di riferimento nel panorama fieristico nazionale".Laal 31 dicembre 2023 è pari a 71,9 milioni di Euro in miglioramento di 23,4 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente in cui era pari a 95,4 milioni di Euro grazie ad una solida generazione di cassa operativa. Gli investimenti del periodo sono pari a 10,4 milioni di Euro e sono relativi principalmente alla manutenzione ordinaria dei quartieri fieristici, alla realizzazione dei nuovi parcheggi automatizzati, all'inizio delle attività di riqualificazione del quartiere fieristico di Vicenza e la ricostituzione delle attrezzature delle società produttive, nonché agli investimenti sui sistemi informativi e su progetti di digitalizzazione.Proposta la distribuzione di unpari a 0,14 euro per azione. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2024, con legittimazione al pagamento il 21 maggio 2024 (record date) e previo stacco della cedola n. 5 il 20 maggio 2024.