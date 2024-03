Microstrategy scivola dopo un altro acquisto di bitcoin

MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Giornata no per, che scovola dell'8,53% al Nasdaq in scia alla performance negativa del Bitcoin, dopo che la società ha annunciato per la seconda volta l'acquisto della criptovaluta, che ha recentemente toccato nuovi record storici ed ha poi ritracciato.La società, in base ad un filing inviato alla SEC, ha acquistato 9.245 bitcoin per circa 623 milioni di dollari, utilizzando 592,3 milioni di dollari di proventi netti derivanti dalla recente offerta di titoli senior convertibili. La transazione ne segue un'altra effettuata la scorsa settimana, quando erano stati acquistati 12.000 bitcoin per quasi 822 milioni di dollari, sempre facendo conto sulla vendita di titoli obbligazionari. Attualmente, la società detiene ora un totale di 214.246 bitcoin.L'andamento dell'nella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.422,7 USD con primo supporto visto a 1.278,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.181,9.