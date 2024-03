Newlat, risultati 2023 in crescita. Mastrolia: "la strategia di crescita per linee esterne continuerà"

Newlat

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso l'esercizio 2023 conper 793,3 milioni, in miglioramento del 7% rispetto all’esercizio precedente, pari a 741,1 milioni di euro.L' EBITDA consolidato pari a Euro 68,1 milioni, in netta crescita del 20,8% rispetto all’esercizio precedente, pari a Euro 56,4 milioni. EBITDA margin consolidato pari all'8,6%. EBITDA normalizzato pari ad Euro 72,4 milioni, in crescita del 21,8% rispetto al 2022.L'consolidato pari a Euro 31,3 milioni, in miglioramento del 55,5% rispetto al dato registrato nell’esercizio precedente di Euro 20,1 milioni.consolidato pari a Euro 15,5 milioni, in crescita del 135,2%, rispetto all’esercizio precedente.consolidata al 31 dicembre 2023 pari ad Euro -74,3 milioni, in netto miglioramento rispetto al dato registrato nell’esercizio precedente di Euro -109,8 milioni. Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, la PFN consolidata al 31 dicembre 2023 è pari a Euro -29,5 milioni rispetto al dato registrato nell’esercizio precedente di Euro -63,1 milioni.Ilha commentato: “In un contesto di mercato molto volatile e caratterizzato nell’ultimo trimestre dell’anno da un’intensa attività promozionale, Newlat ha chiuso il 2023 con una notevole crescita del fatturato e con un forte miglioramento della marginalità, superiore alla media di settore. Grazie alla grande flessibilità finanziaria e all’ottima generazione di cassa, abbiamo iniziato, nel corso del quarto trimestre 2023, una, tra cui il nuovo forno, il quale rafforzerà in maniera significativa l’offerta dei prodotti sia speciali che tradizionali, ampliando la gamma in maniera significativa. Questi investimenti permetteranno alla nostra struttura industriale di affrontare nuove sfide di sviluppo commerciale con ancora maggiore efficienza. Il 2023 ci ha visti impegnati in un grande lavoro nel tentativo di acquisizione di Princes, gruppo inglese con un fatturato di circa 2 miliardi di Euro. Sebbene l’operazione presentasse interessanti potenzialità strategiche, Newlat ha ritenuto che l’attuale contesto di mercato in UK richiedesse maggiore prudenza, anche in virtù della caratteristica di reverse merger dell’operazione. Ciò nonostante,. Grazie all’ampia disponibilità di cassa e al supporto finanziario di un gruppo di grandi banche internazionali, il Gruppo potrà operare sul mercato M&A con estrema flessibilità finanziaria. Siamo al momento impegnati su quattro importanti dossier, tutti strategicamente rilevanti per il nostro Gruppo, e dei quali ci auguriamo di poter condividere presto i dettagli.nonostante un rallentamento della domanda e una riduzione dei prezzi in linea con il calo dell’inflazione".