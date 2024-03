Eventi e scadenze del 20 marzo 2024

Lunedì 11/03/2024

Martedì 19/03/2024

Mercoledì 20/03/2024

Beewize

Cembre

Digital Magics

ENAV

General Mills

Guess?

Lventure Group

SIT

Poste Italiane

(Teleborsa) -- New York - 68a Commissione annuale sulla condizione della donna (CSW68), il più grande incontro globale annuale delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Saranno presenti rappresentanti della società civile, funzionari governativi, responsabili politici ed esperti- 11a edizione del grande appuntamento annuale dei consulenti finanziari, ideato da ANASF, si svolge a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Si aprirà con la relazione istituzionale del presidente Luigi Cont, interverrà il vicepresidente Consiglio dei Ministri Tajani. Parteciperanno esponenti del mondo politico, istituzionale e dell’industria finanziaria- 8ª edizione del Festival organizzato da ClassAgorà con l’obiettivo di dare nuovi strumenti a tutti i professionisti di un settore sempre più strategico per le imprese. Interverrà, tra gli altri, Adolfo Urso, (ministro delle Imprese e del made in Italy)- L'evento annuale promosso da ABI dedicato a Credito, Finanza e Risparmio per il mercato retail e corporate, si svolgerà a Milano presso l'Auditorium Bezzi Banco BPM. Interviene, tra gli altri, Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI- Borsa Italiana a Milano - La 23^ edizione organizzata da Borsa Italiana offre alle società del segmento STAR la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane- Bruxelles - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, riceve António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite per un pranzo di lavoro- Aeroporto di Grottaglie, Taranto - Meeting internazionale per l’industria aerospaziale e la mobilità aerea avanzata, che riunisce rappresentanti istituzionali, esperti, key player dell’industria spaziale nazionale ed internazionale, start-up, docenti universitari e ricercatori per confrontarsi sull'evoluzione del settore aerospaziale- Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Campidoglio (22 marzo) - L'evento "Intelligenza artificiale e robotica per la sfida della sostenibilità olistica", che diffonde l'innovazione collegando scuole, università, centri di ricerca, imprese e istituzioni, si focalizzerà sull’innovazione tecnologica basata su soluzioni robotiche e di intelligenza artificiale a servizio della sostenibilità olistica- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi09:00 -- Roma, Via Giolitti - Evento di presentazione del nuovo brand FS PARK, società del Polo Urbano del Gruppo FS e visita della Piastra Parcheggio di Roma Termini. Interverranno, tra gli altri, il Viceministro del MIT, l'AD del Gruppo FS, il Presidente di FS PARK, e il Presidente di AIPARK09:30 -- Francoforte - Conferenza organizzata da Institute for Monetary and Financial Stability alla Goethe University. Partecipano, tra gli altri, Christine Lagarde (presidente BCED) e Philip Lane (membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea)09:30 -- Nell'Aula di Montecitorio si svolgono le Comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo10:00 -- Milano - Al Comitato Esecutivo ABI partecipa Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ECON)10:00 -- Roma, Campus Luiss - Evento organizzato Confindustria, Luiss e Osservatorio Imprese Estere per parlare del ruolo chiave delle imprese a capitale estero in Italia. Partecipano, tra gli altri, i ministri Urso e Tajani, Barbara Beltrame (Vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione) e Raffaele Langella (DG Confindustria)11:00 -- Prezzi delle abitazioni - IV Trimestre 202311:30 -- Milano - La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) presenterà i nuovi dati di interscambio tra Italia e Germania in conferenza stampa13:30 -- La Commissione Attività produttive svolge il seguito dell’audizione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi dello scenario geopolitico internazionale14:30 -- Il Forum su “L’attuazione della delega fiscale in materia di operazioni straordinarie e accertamento” si svolgerà in live streaming. Interverrà, tra gli altri, il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo15:00 -- Question time alla Camera, interviene il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti15:00 -- Bruxelles - Il tema principale del vertice sociale trilaterale sarà "Un'Europa forte sul piano economico e sociale che assuma il proprio ruolo nel mondo". Il vertice sarà seguito da una conferenza stampa. Parteciperà anche Ursula von der Leyen16:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella presenzierà la Cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI conferite "motu proprio" a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile19:15 -- Centro congressi La Nuvola - Avvio delle celebrazioni per il 250° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti- Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo ENAV, progetto del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione degli utili di esercizio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio10:00 -- Appuntamento: Capital Markets Day per la presentazione del nuovo piano strategico