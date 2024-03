FS, Ispra: insieme per contrastare i cambiamenti climatici

(Teleborsa) - L’uniscono le forze per, la transizione energetica e la rigenerazione urbana. E’ stato siglato infatti a Roma, presso la sede di FS,, volto a favorire la reciproca collaborazione per eseguire studi e valutazioni specifiche sui temi della sostenibilità e dell'impatto ambientale delle opere infrastrutturali. L'accordo, inoltre, promuove l’istituzione di tavoli tecnici al fine di individuare misure concrete per potenziare la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.L’accordo, firmato dasi avvarrà di una cabina di regia che ne monitorerà l’esecuzione e a cui faranno riferimento quattro gruppi di lavoro costituiti dal personale di ISPRA e del Gruppo FS che si occuperanno anche di verificare in maniera congiunta i risultati ottenuti, individuando eventuali nuove finalità e obiettivi.