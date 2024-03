IEG, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (da 5,5 euro) ilsu(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando lasul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha pubblicato , sovra-performando sia le stime del broker che il consensus. I ricavi sono aumentati del +32% a 212 milioni di euro, con il margine EBITDA in rimbalzo al 23,2% (rispetto al 9,8% del 2022).Gli analisti scrivono che, dopo un periodo difficile a causa delle chiusure legate alla pandemia, IEG non solo si è ripresa più velocemente del previsto, ma ha anche registrato una. Durante la call con gli analisti, il management ha confermato gli obiettivi del proprio piano strategico, puntando a un CAGR del +9% e del +13% (2023-2028) rispettivamente dei ricavi e dell'EBITDA.Per l', il management ritiene di avere conferma gli obiettivi FY di 234 milioni - 239 milioni di euro di ricavi ed EBITDA compreso tra 56 milioni e 58 milioni di euro, entrambi in linea con le attuali stime.