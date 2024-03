Terna: al via la campagna "Abbiamo preso un impegno con il futuro dell'energia"

(Teleborsa) - Dal 21 marzo prende il via, su stampa e mezzi digitali, lail gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale. Tra gli elementi di novità di quest'anno la menzione del Piano Industriale, che conferisce maggiore solidità e concretezza alla comunicazione corporate.è il claim della campagna che, fino al 14 aprile, sarà declinata sui media per accompagnare i contenuti delpresentato agli investitori martedì 19 marzo."Più rapida. Più digitale. Più sostenibile. Più giusta. È la transizione energetica che vogliamo. Una sfida fondamentale per il futuro di tutti: richiede a noi di Terna una visione più ampia e l'impegno a elevare a nuovi livelli d'eccellenza la nostra missione: trasmettere energia al Paese. Ecco perché il nostro Piano Industriale 2024-2028 segna importanti primati e significative novità. È l'energia che verrà. Oggi". Queste le parole con cui ilsostanzia il proprio impegno verso un futuro che pone tutti di fronte a scadenze ineludibili, e verso un'azione efficace e risolutiva per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica.La creatività della campagna, curata dall'agenzia BBDO, porta all'attenzione del pubblicogli Investimenti più alti di sempre; la Sostenibilità, per la prima volta integrata nel Piano Industriale; la Digitalizzazione per innovare la rete; la Solidarietà, per una transizione più equa per tutti.Lacaratterizza il visual della campagna: l'importanza attribuita al rispetto e all'inclusione sociale, alle competenze e al come i professionisti di Terna lavorano insieme, sono elementi nuovi e originali che esprimono un'attenzione ancora più ampia del Gruppo per le sue professionalità, in particolare per le nuove generazioni.