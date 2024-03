Terna, upgrade di Equita a Buy: prospettive di crescita più interessanti tra le regolate

Equita

(Teleborsa) -ha migliorato la(a) e il(a, +5%) sul titolo, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, dopo la, che prevede una maggiore crescita della RAB (cagr 8% vs 6% atteso), dell'EPS (cagr 5% vs 2%) e del DPS (4% vs 2% atteso), grazie a maggiori capex (30% oltre le stime) che portano ad un maggior leverage (stimiamo D/RAB al 65%) ed una maggiore crescita dell'EBITDA (8% cagr vs 6%).L'upgrade a Buy è giustificato perché: il piano includenetti del 30% superiori alle stime, portando ad un miglioramento delle stime di EBITDA del 9% nei prossimi 5 anni e di utile netto del 10%; nonostante l'elevato, con un FFO/net debt all'11% al 2028, laè migliore delle stime con un DPS cagr minimo del 4%, che assicura un dividend yield del 5% nel 2026 (settore al 6% circa); il piano conferma che ledi crescita di Terna rimangono le più interessanti fra le regolate e le modifiche regolatorie introdotte con il sistema ROSS risultano supportive per accelerare gli investimenti; il titolo tratta ad unEV/RAB 2024 del 24%, superiore rispetto(13%) e(13%), giustificato dalle ben superiori opportunità di crescita.